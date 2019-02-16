أنصار الله تسقط قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين واليمنيين في نجران

شهاب محمد - الخرطوم - أنصار الله الخليج 365: أعلنت جماعة أنصار الله سقوط قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين واليمنيين، بمواجهات في قطاع نجران جنوب غربي السعودية، في وقت شهد قطاعا عسير وجيزان مواجهات مماثلة. وذكر المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله، على “تويتر” ان الجيش السعودي وقوات يمنية نفذت زحفاً باتجاه مواقع في الطلعة والشبكة في نجران.

وأضاف أن مقاتلي “أنصار الله” كسروا زحف القوات السعودية واليمنية وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها.

على صعيد متصل، قالت “أنصار الله” إنها صدت زحفاً واسعاً للجيش اليمني على مواقع في منطقة رشاحة بنجران، وكبدت المهاجمين عشرات القتلى والجرحى، حسب المركز الإعلامي للجماعة

أما في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، نفذ الجيش اليمني ثلاث محاولات زحف باتجاه مواقع غرب مجازة. سبوتنيك

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