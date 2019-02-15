تنظيم أسواق متجولة للبيع الإلكتروني بجبل أولياء

أعلنت محلية جبل أولياء أنها تعتزم تنظيم أسواق البركة المتجولة للبيع الالكتروني المخفض بمواقع الكثافة السكانية بسوقى الكلاكلة الشعبي وجبل أولياء ومواقع شرق مستشفى بشائر وود العقلي والأزهري غرب، لعرض أكثر من 214 سلعة ومنتج وبسعر الانتاج وذلك خلال الأيام القادمة، وبالتنسيق مع منظمة البركة الخيرية وبمشاركة 35 من الشركات.

وأعلن معتمد محلية محلية جبل أولياء العميد شرطة دكتور أبوعبيدة عبد العزيز العراقي خلال ترؤسه اجتماعا انعقد بالمحلية عن دعم توجهات الدولة لنشر ثقافة الدفع الالكتروني ولتحسين معاش الناس، وأكد تشجيع الشركات على البيع المخفض وأضاف أن المحلية تتكفل بتهيئة المواقع المقترحة لتنظيم الأسواق وتأمينها.

فيما لفت المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ محمد علي شريف بحسب وكالة السودان للانباء إلى أن هنالك حوجة ماسة لتنظيم أسواق متجولة للبيع المخفض شبيهة بأسواق المنتجين بهدف توفير سلع متنوعة لتكون في متناول أيدي المواطنين وقرب السكن دون تكبد عناء الوصول والترحيل.

من جانبه أعلن الأمين العام للمنظمة الصادق هجو عن برامج تدريبية مصاحبة للأسواق المزمع إقامتها بالمحلية وعن دعم الجهود الرامية لنشر ثقافة الدفع الالكتروني من خلال توفير النقاط والماكينات بجانب العمل على تذليل كافة العقبات.

الخرطوم (كوش نيوز) .

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