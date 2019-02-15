الأمير تشارلز يقوم بأول زيارة ملكية إلى كوبا

يقوم الأمير تشارلز بأول زيارة رسمية لأحد افراد العائلة المالكة البريطانية إلى كوبا في مارس وفق ما أعلن مكتبه اليوم الجمعة. وسيقوم ولي العهد البريطاني وزوجته كاميلا بزيارة تستغرق 4 أيام في إطار جولة في منطقة الكاريبي.

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