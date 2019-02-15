يدعي رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، أن الدوحة مع القضية الفلسطينية وليست مع إسرائيل.
لكن قطر في الحقيقية هي أول من ارتمت في أحضان إسرائيل وروجت للاحتلال ودعمته على حساب القضية الفلسطينية ويتجاهل تصريحاته ومشاركة بلاده في مؤتمر وارسو 2019 الذي ينتقضه.
وأكدت منصة "مداد نيوز" في فيديو لها، أن هذه هي سياسة الحمدين وتناقضها الواضح.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تعمل لصالح إسرائيل.. وهكذا ينكشف تناقض حمد بن جاسم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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