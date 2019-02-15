قطر تعمل لصالح إسرائيل.. وهكذا ينكشف تناقض حمد بن جاسم (فيديو)

يدعي رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، أن الدوحة مع القضية الفلسطينية وليست مع إسرائيل.

لكن قطر في الحقيقية هي أول من ارتمت في أحضان إسرائيل وروجت للاحتلال ودعمته على حساب القضية الفلسطينية ويتجاهل تصريحاته ومشاركة بلاده في مؤتمر وارسو 2019 الذي ينتقضه.

وأكدت منصة "مداد نيوز" في فيديو لها، أن هذه هي سياسة الحمدين وتناقضها الواضح.