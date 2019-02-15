قوات الأمن تكشف تفاصيل القبض علي مرتكبي جريمة قتل شرطي

قالت الشرطة السودانية، أنها ألقت القبض على مشتبه في حادثة وفاة شرطي متأثرا بجراح أصيب بها، ولايزال البحث متواصلا عن البقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة، هاشم عبدالرحيم، في مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة)، أن أفراد من الشرطة وقعوا في كمين أثناء مرورهم أمس (الخميس) في منطقة الامتداد بالعاصمة الخرطوم.
وكشف عبد الرحيم تفاصيل الحادثة قائلا : أن سيارة تابعة للشرطة على متنها شرطيين عزل، كانت قادمة من مركز تدريب، انهالت عليهم (سيول من الحجارة) من مجموعة مختبئة بقرب الشارع.
وتابع: " وقعت إصابات وسط أفراد القوة كانت أحداها خطيرة أدت إلى وفاة الشرطي نجم الدين محمد علي".
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