نجم أرسنال السابق يكشف عن رأيه في عودة سانشيز للجانرز

كشف الهولندي مارك أوفرمارس، نجم أرسنال السابق عن رأيه حول إمكانية عودة التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد إلى الجانرز مرة أخرى.

ويعمل مارك أوفرمارس كمدير رياضي لنادي أياكس أمستردام الهولندي ويعد من أبرز المرشحين لشغل منصب المدير الرياضي بأرسنال، واقترح عودة أليكسيس إلى الفريق، كما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.

وقال أوفرمارس في تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية: " أكن لأليكسيس كل الاحترام، لأنه كان جيد للغاية مع أرسنال، ولا أعلم ما إذا كان قرار مغادرته جيدًا".

وانضم النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، إلى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير 2018، مقابل 34 مليون جنية سترليني، لكنه لم يقدم المأمول منه رفقة الشياطين الحمر.