جنرال أمريكي يوصي بتسليح "سوريا الديمقراطية" بعد الانسحاب

قال جنرال أمريكي كبير، الجمعة، إن "الولايات المتحدة ينبغي أن تواصل تسليح ومساعدة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بعد الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا شريطة أن تواصل الضغط على تنظيم داعش الإرهابي".
وتمثل توصية قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، واحدة من أقوى الإشارات حتى الآن على آمال الجيش الأمريكي في شراكة دائمة مع قوات سوريا الديمقراطية رغم مخاوف تركيا حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي والتي تقول إن "مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الأكراد إرهابيون".
وقال فوتيل في مقابلة: "ما داموا يقاتلون ضد داعش ويواصلون الضغط عليهم، أعتقد أنه يبدو لي أن في مصلحتنا مواصلة تقديم وسائل القيام بذلك".
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