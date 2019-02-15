وزارة المعادن: 4 مليارات دولار عائدات الذهب العام الماضي

شهاب محمد - الخرطوم - أسعار الذهب

الخليج 365 :

قال مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية “الذراع الفنية لقطاع المعادن”، محمد أبوفاطمة عبدالله، إنه تم إنتاج 93 طناً من الذهب بما يعادل 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، منوهاً إلى تحدي الإحاطة بالذهب وتحقيق نحو 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الوزارة وأذرعها المختلفة مواجهة بتحدي استنباط الوسائل والسياسات التي تمكنها من الإحاطة بالذهب بشكل كامل، وتحقيق الرقم المطلوب من مجلس الوزراء والمقدر بـ3 مليارات دولار.

وأكد عبدالله في تصريحات، جاهزية الهيئة مع أذرع الوزارة الأخرى، لسد فجوة الاقتصاد الوطني ورفده بالعملات الحرة، استناداً على مسؤولية الوزارة عن التعاقدات مع الشركات، وتنفيذ الموازنة من خلال إنتاج الذهب بأشكاله المختلفة.

وأفاد أن الهيئة حققت في العام المنصرم نسبة 152% من الربط الإيرادي المقرر، كما أوفت بالتزامها تجاه وزارة المالية بنسبة 100% فضلاً عن توفير كل المعينات والمتحركات، وتجهيز المكاتب الإقليمية من مواردها الذاتية.

وأشار إلى منح 333 رخصة بحث عام، و20 اتفاقية امتياز، و37 رخصة بحث مطلق بالإضافة إلى 11 رخصة تعدين للإنتاج خلال العام 2018.

ولفت إلى همة العاملين في الهيئة نحو مزيد من البحث والاستكشاف والتطوير وبناء قاعدة معلومات، تتيح الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية بالبلاد.

ونوه عبدالله إلى أهمية استقطاب كبريات الشركات، واستكمال البنيات الأساسية مثل المختبرات المتكاملة، وإنشاء بورصة الذهب واستغلال المعادن الصناعية كالرمال البيضاء والسوداء وأحجار الزينة.