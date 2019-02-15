الحكومة تقر بضعف الإحصائيات الخاصّة بالخريجين

أقرّت الحكومة بضعف الإحصائيات الخاصة بالخريجين، وكشفت عن تَرتيباتٍ مع مُنسقية الخدمة الوطنية لحصرهم.

ونفى مدير الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بخيت الهادي خلال حديثه في منبر مركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني أمس، حُدُوث أيِّ حالات للتعثُّر في مشروعات الخريجين، وكشف أنّ نسبة الاسترداد للتمويل بلغت 98%، فيما يبلغ حجم المحفظة الكلي 91 مليون جنيه للفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٢م، وأكّد أنّ الجهاز يستهدف بالمشروعات الإعمار حتى 40 سنة، مُشيراً إلى انتشار مشروعات الخريجين في ولايات البلاد كَافّة، وأعلن عن تدريب 45 ألف خريج خلال 2018م، فيما بلغ عدد الذين دخلوا في مشروعات 6,64 خريجاً.

ودعا الهادي بحسب صحيفة الصيحة ، شركات التأمين إلى إنشاء أقسام خاصة بتأمين التمويل الأصغر، وقال إنّ الجهاز يختص بالعمل الحُر وليس التوظيف، إضافةً لنشر ثقافة ريادة الأعمال، وكشف الهادي عن اتّجاهٍ لإدخال مادة ريادة الأعمال في التعليم العالي، إضافةً لتأسيس مركز لريادة الأعمال وتدريب الخريجين لارتياد الأسواق العالمية، وأشار الى أنّ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر بلغ 150 مليون جنيه خلال الفترة الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .