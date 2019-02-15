عطل طارئ في الخطوط الناقلة أدي إلى خروج الشبكة القومية للكهرباء

أعلن الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء الأستاذ ابراهيم يس شقلاوي حدوث إطفاء كامل بالشبكة القومية اليوم الجمعة 15 فبراير2019م في الساعة 5:45 مساء نتيجة لعطل طارئ في الخطوط الناقلة وخروج الربط الاثيوبي مما نتج عنه الخروج التدريجي لكافة محطات التوليد المغذية الشبكة القومية وقد نتج عن ذلك خروج كامل لمحطات سدمروي و الرصيرص وسيتيت وكوستي والشهيد وقرى والمحطات الأخرى .

وقال شقلاوي ان الإطفاء التام يتعذر معه ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ .

علماً بأن ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﺘﻐﺬية ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ الكهربائية ، مؤكدا الدخول التدريجي لشبكة الكهرباء عند الساعة 6:45 والذي بدأ بعودة كافة المحطات بصورة تدريجية .

مؤكدا تكثيف جهود الكوادر الهندسية والفنية لعودة التيار بالتدرج خلال الساعات المقبلة منوها إلى ان الخروج من الشبكة يعني عدم التغذية من المحطات الرئيسية التي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة ولم تتاثر مدن الولايات خارج الشبكة القومية لتغذيتها من محطات محلية ،وتقدم الناطق الرسمي بالاعتذار لكافة المواطنيين ممتدحا تحملهم وصبرهم عن العطل الطارئ بالشبكة القومية.

الجدير بالذكر أنه في مثل هذه الظروف تعطي الأولوية لارجاع الشبكة ومن ثم يتم دراسة وتحليل الأسباب لاحقاً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .