البنزرتي التونسي يعين "الزواوي" مديرًا عاما للفريق

أعلن النادي البنزرتي التونسي اليوم الجمعة عن تعيين المدرب المخضرم يوسف الزواوي مديرا عاما للفريق.

وسيتولى الزواوي /72 عاما/ الإشراف العام على الفريق بجميع أصنافه والتخطيط للمستقبل من الناحية الفنية وتحديد احتياجاته في مستوى الانتدابات.

ويقدم البنزرتي هذا الموسم مستويات رائعة حيث نجح في هزيمة الأفريقي في العاصمة والتعادل مع الترجي والنجم الساحلي كما تعادل مع الصفاقسي (ذهابا وايابا).

ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق خمس نقاط عن المتصدر الترجي ونقطتين عن الثاني الصفاقسي.

وقال الزواوي في تصريح إذاعي اليوم الجمعة :"لا أحد يتحدث عن اللقب ولكن الفريق حقق انطلاقة جيدة ساهمت فيها جميع الأطراف ونريد تأكيد هذه البداية. ليس من السهل البقاء بين فرق المقدمة وتحقيق الانتصارات وعدم الخسارة. سيسمح لنا هذا بالمشاركة في مسابقة كأس العرب أو مسابقة أفريقية العام القادم. وهذا هدف قريب جدا".

وتابع الزواوي :"الأهم من هذا هو الاستمرار في هذا المردود الجيد للسنوات المقبلة".

ويملك الزواوي الذي لعب للبنزرتي، خبرة واسعة في التدريب بتونس حيث تولى تدريب المنتخب وأندية الترجي والأفريقي والملعب التونسي وفريقه النادي البنزرتي كما درب في السعودية والامارات.