تظاهرات ليلية في الخرطوم والأمن يتعامل بالغاز المسيل للدموع

رصد (السودان365) تظاهرات مسائية متفرقة في عدد من أحياء وضواحي العاصمة الخرطوم، اليوم (الجمعة)، لا تزال مستمرة، حيث تعاملت معها السلطات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان، أن تظاهرات حاشدة انطلقت في جميع الأحياء بمدينة أم درمان، وحالة من الكر والفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأفاد آخرين، أن المتظاهرين أشعلوا النيران في إطارات السيارات وأقاموا المتاريس عند المداخل الرئيسية للإحياء لعرقلة حركة سيارات الشرطة والأمن.

وبحسب متابعات (السودان 365) التظاهرات عمت احياء امدرمان (العرضة، امبدة، الثورات، ابورورف، ودنوباوي، العباسية).

وفي الخرطوم تجددت التظاهرات في أحياء (بري، امتداد ناصر، المنشية، حي المطار، العزوزاب، الجريف غرب، الكلاكلة، اركويت).