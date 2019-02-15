روسيا ستقيم مراكز إيواء للنازحين من مخيم الركبان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستنشئ، بالتعاون مع السلطات السورية، مراكز إيواء مؤقت للنازحين من مخيم الركبان الواقع على الحدود بين سوريا والأردن.

وبحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة: "بمساعدة من الاتحاد الروسي، وصلت قافلة مساعدات ثانية إلى مخيم الركبان".

وأوضح أن الشحنات تضمنت 1080 طناً من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية، مضيفاً أن الشرطة العسكرية الروسية رافقت القافلة في طريقها من دمشق إلى منطقة التنف جنوب سوريا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن موظفي المنظمات الإنسانية الدولية التي شاركت في تشكيل القافلة عاينوا الأوضاع "المرعبة" التي يمر بها المخيم، معتبراً أن "حجم المساعدات رغم ضخامته لا يغطي إلا النزر اليسير من المعاناة والمشاكل التي يواجهها عشرات آلاف السوريين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظروف غير إنسانية".