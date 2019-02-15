اخبار الخليج 365 365/ قام 4 ملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات، بمنطقة حدائق الأهرام في مصر، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا عامل بالمحل بطلق ناري.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا عامل بالمحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.
وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية سطو مسلح علي أحدي محلات المجوهرات بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.