زراعة (120) الف فدان من محصول القمح بالشمالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت الولاية الشمالية عن زراعة (120) الف فدان من محصول القمح و(75) الف فدان من الفول المصرى خلال العروة الشتوية بالولاية.

واكد المهندس عبد الهادى الحاج مدير عام وزارة الإنتاج والموارد بالولاية لـــ(smc) ان الموسم الحالي يعد من انجح المواسم، متوقعاً ان لا يقل انتاج الفدان عن (20) جوال ، وذلك للتأسيس الجيد للموسم وخلو الولاية من الآفات الزراعية كاشفاً عن تحديد سعر التركيز لجوال القمح بـ(1800) جنيه مؤكداً اكتمال الترتيبات للحصاد وتوفير الحاصدات وتوزيعها على مناطق الانتاج فضلاً عن توفير الوقود عبر وزارة المالية وإنسيابه بصورة مستمرة لضمان نجاح الموسم الزراعى لهذا العام.

وقال الحاج أن المساحات المذكورة من القمح قامت بزراعتها الولاية بخلاف مساحات المشاريع الاستثمارية الزراعية الاخرى كمشروع امطار الاماراتى و الراجحي السعودى.