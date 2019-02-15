عاااجل..الهلال يقيل التونسي إيراد الزعفوري

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل الخليج 365 : أصدر نادي الهلال قرارًا اليوم”الجمعة” بإعفاء المدير الفني إيراد الزعفوري من منصبه، بجانب أيمن يماني ومدير الكرة حسن محمد صالح. وعيّن المجلس كلاً من الطريفي الصديق رئيسًا للقطاع الرياضي، وعبد المنعم جميل مديرًا للكرة. يشار إلى أن الهلال سيواجه زيسكو الزامبي في المرحلة الثالثة من بطولة الكنفدرالية.

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