الخرطوم أعلنت السلطات اليوم الخميس عن فض تجمعات غير مشروعة بمنطقة وسط السوق العربي ، وتدوين عدد من البلاغات في مواجهة عدد من الذين حاولوا الإخلال بالأمن والنظام، وذلك بإشراف سلطات النيابة. وأعلن مصادر قانونية مأذونة لـ(SMC) أن السلطات الأمنية تعاملت مع التجمعات المشروعة بصورة قانونية حفاظاً على الأمن والنظام وحرصاً على عدم تأثر مصالح The post السلطات تفض تجمعات غير مشروعة بالسوق العربي appeared first on المركز السوداني للخدمات الصحفية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية

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