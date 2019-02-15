بدء صرف علاوة إزالة مفارقات الأجور للعاملين بالخرطوم

أعلن رئيس اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم هاشم التوم عبد الله حسب صحيفة السوداني صرف علاوة منشور إزالة المفارقات في الأجور للعام 2019 لشهر يناير عبر وحدات الصيارفة في الوزارات والمحليات والوحدات التابعة لولاية الخرطوم اعتباراً من يوم أمس الخميس.

وتطرق هاشم خلال لقائه وزير المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية د. صلاح علي أحمد إلى العديد من القضايا والمشاريع الاقتصادية التي تساهم بشكل كبير في استقرار بيئة العمل وتحسين معاش العمال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)