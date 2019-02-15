مفاجأة داوية في قضية استرداد سوداكال للإمارات

فجر شاهد دفاع ثانٍ للمحكمة في قضية استرداد رجل الأعمال المعروف (آدم سوداكال) للإمارات بسبب اتهامه بالاستيلاء على مبلغ (20) مليون دولار حسب صحيفة الإنتباهة، مفاجأة داوية عندما كشف عن أن (شيخة) إماراتية – لم يسمها – كلفت الشاكي الإماراتي باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة سوداكال باعتباره صاحب الأموال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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