آخرهم وزير الداخلية.. مسئولون ساندوا "تظاهرات السودان" (تقرير)

هناك عدد من المسئولين أعلنوا أحقية الشعب السوداني في التظاهر احتجاجا على الأزمات التي يمر بها السودان خلال الفترة الأخيرة.

ويخرج أعضاء نقابات، وطلاب، ونشطاء من المعارضة وغيرهم، في احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي، غاضبين من المتاعب الاقتصادية، في أكبر تحدٍ لسلطة البشير المستمرة منذ 3 عقود.

اعتبر وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، أن المحتجين في شوارع السودان على حق ويجب الاستجابة إليهم.

كما طالب الأربعاء بضرورة إلغاء الإقصاء السياسي في السودان، إلى ذلك، حذر وزير الداخلية السوداني مما وصفها بموجة كراهية تنتاب الشارع السوداني، مُقراً بأن جيله من السياسيين فشلوا في إدارة التنوع، وأنهم فقدوا بسبب ذلك ثلث البلاد مما يحتم عليهم المحافظة على الجزء المتبقي، وفق تعبيره.

كما شدد عثمان الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الاتحادي على ضرورة الخروج ومحاورة جيل كامل بالاعتذار له عن الإخفاق الذي لازمهم.

وفي وقت سابق، خفف معتز موسى رئيس وزراء السودان على ما يبدو موقف الحكومة إزاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر واصفا دعوات المتظاهرين لتحسين أحوال المعيشة بأنها "مشروعة".

وقال للصحفيين إن هناك مشكلات ويجري العمل على حلها مشيرا إلى مشكلات السودان الاقتصادية وقلة الخدمات.

وأضاف "لا ننظر لهذه الاحتجاجات من زاوية الكثرة أو القلة ولكن هناك صوتا يجب أن يسمع ويجب أن يحترم رغم وجود مزيدات من جهات سياسية فهناك مطالب مشروعة وهناك مطالب يجب أن يعبر عنها رغم التفلتات ولكن سيجدوا منا قلبا مفتوحا وصدرا واسعا".

وفي بداية الاحتجاجات، أعلن وزير الصحة والتنمية الاجتماعية في حكومة الولاية الشمالية بالسودان، استقالته وتضامنه مع المحتجين.

واعتبر الوزير في بيان أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم "لم يف بتعهدات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وسط انسداد أفق الحلول للمشاكل الاقتصادية"، حسبه نص البيان.