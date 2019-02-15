الشرطة الأمنية ولاية البحر الأحمر تضبط كميات كبيرة من الوقود معدة للتهريب

مواصلة لسلسلة إنجازاتها في مكافحة ومحاربة الجريمة والتصدي لمخربي الاقتصاد تمكنت إدارة الشرطة الأمنية ولاية البحر الأحمر من ضبط كميات كبيرة من الوقود تقدر ب113 جركانة وقود كبيرة حمولة 16 جالون

وتفيد وسائل إعلام شرطة ولاية البحر الأحمر إنه بعد ورود معلومات عن وجود منزل بحي المطار بمدينة بورتسودان يتم استخدامه كمخزن للوقود ومن ثم تهريب الوقود منه إلى خارج الولاية.. تم تشكيل تيم بقيادة الملازم أول شرطة أحمد محمد دين للرصد والمتابعة تمكن التيم من الوصول إلى المنزل المستخدم كمخزن ووجد داخله كميات كبيرة من الوقود تقدر ب113 جركانة وقود كبيرة حمولة 16 جالون معدة للتهريب..

تم التحفظ على المضبوطات وفتح بلاغات في مواجهة صاحب المنزل بقسم شرطة ديم موسى تؤطية لتقديمه للمحاكمة العادلة

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