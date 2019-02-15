مصرع شرطي في اشتباكات مع متظاهرين بالخرطوم

وكانت السلطات السودانية هددت باتخاذ إجراءات قانونية بحق منظمي المظاهراتِ المناهضة للحكومة، واتهمتهم بالدعوة للعنف وتعريضِ أمن البلاد للخطر.
ويأتي التحذير غداة إعلان منظمي الاحتجاجات أنهم مصممون على مواصلة تحركهم حتى الاطاحة بالحكومة مستبعدين إجراء أي حوار.
وكان وزير الداخلية السوداني قد انتقد ما وصفها بموجة الكراهية في الشارع السودانى، داعيا في الوقت ذاته لفتح قنوات للحوار.
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