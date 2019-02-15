قمة الذكاء أن تحقق ما فشل فيه غيرك..!.. بقلم قسم خالد

شهاب محمد - الخرطوم - قسم-خالد-

الخليج 365:

و… مكونات المجمتع الهلالي العريض تجمع أن إراد الزعفوري المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الهلال ليس بمقدوره أن يقدم شيئاً له، إلا الخديوي فهو يرى فيه ما لا يراه الآخرون والدليل على ذلك الإبقاء عليه مديراً فنياً للهلال رغم أنف الجميع .

لغة (أنتو دافعين حاجة) وهو (البدفع براهو) و(على كيفو) تلك لغة غريبة وعجيبة في آن واحد، لأن الخديوي يدير الهلال ولا يدير مصنعاً من مصانعه الخاصة، ومن حق أي هلالي أن يتحدث وينتقد ويقول رأيه بكل صراحة لأن الهلال ملكاً لهم ولا يعد من ضمن أملاك الخديوي وصحبه .

رضا الخديوي أو لم يرض فالزعفوري شخصية متواضعة القدرات الفنية، لا علاقة له بالأمور الفنية، ميزته الوحيدة أنه (بسمع الكلام)، وكلام من؟ ياليته لو كان كلام قاقرين أو كسلا أو الدحيش أو جكسا أو زغبير أو شوقي عبد العزيز أو النقر أخوان، أو أحمد آدم أو أي رأي فني محترم، المصيبة أنه (بسمع كلام) الخديوي فقط، لذا فشل الهلال في الفوز على الرابطة كوستي، وفشل في الفوز على مريخ الفاشر، وفشل أمام نكانا الزامبي أضعف فريق يواجهه الهلال خلال السنوات العشرة الأخيرة .

الإجماع الهلالي على تواضع الفكر الفني للزعفوري لم يأت من فراغ، وكل أهل الهلال بالطبع لا يكرهون الهلال كما يتوهم هؤلاء، ويتوهم الخديوي، هم يحبون الهلال لكن حبهم للهلال نابع من غيرتهم عليه، وليس حباً في الخديوي أو أمواله التي يسعى ليذل بها الهلال .

قلنا ونكرر والآن نعيد للمرة المليون إن الإنجازات ليست مقصورة زجاجية جعلها الخديوي مخبأ له من غضب الجماهير، والإنجازات تحققها فرق كرة القدم ولا تحققها (جوهرة) باتت (فزاعة) يدخلونها في أي وقت يحتاجونه، يخسر الهلال يحدثونك عن الخديوي أنه يدفع وحده، يخسر الهلال يحدثونك عن الجوهرة وجمالها، يخسر الهلال يحدثونك عن الإنشاءات الضخمة غير المسبوقة التي قام بها الخديوي .

نحن نحتاج لطفرة في مجال كرة القدم التي وصلت للحضيض في نادينا منذ اعتلاء هذا الرجل سدة الحكم بالهلال، وعندما نتحدث عن رغبة جماهير الهلال وحاجتها لبطولة خارجية يحدثونك بكل وقاحة (منو من الرؤساء السابقين أحرز الهلال بطولة خارجية في عهده)، ولهؤلاء نقول إن الهلال لم يحقق أي بطولة في عهد أي من الرؤساء تلك حقيقة، لكن عندما يأتي من يحدث الناس عن البطولات، ومن يأتيهم ليحدثهم عن قدرة الفريق على إحراز البطولات ويفشل في تحقيق البطولة هنا يكمن أس الغباء .

الرؤساء الجدد عندما يأتون لسدة الحكم يكون هدفهم الأول الاستفادة من أخطاء الغير وليس أتابع نهجهم، ويا ليت الخديوي اتبع نهجهم، فلو اتبع نهجهم لما صارت الأمور بنادينا إلى ما صارت إليه الآن .

قمة الذكاء أن تحقق ما فشله فيه غيرك، وكل الرؤساء فشلوا في تحقيق بطولة خارجية للهلال فماذا لو كنت ذكياً وأحرزت البطولة للهلال، وقتها ستخلد اسمك وتدونه مع العظماء الذين أسسوا النادي وشيِّدوا الإستاد، لكن الجوهرة لا تعتبر إنجازاً في ظل عدم وجود فريق لكرة القدم يحرز البطولات .

هي أصوات تناديك جهراً (شيل جوهرتك) وأعد لنا الهلال الذي نعرفه، الهلال الذي كان بعبعاً للأندية الأفريقية بات الآن في عهدك حملاً وديعاً تنتاشه سهام الأندية الضعيفة على نحو ما فعل نكانا .

هم يصوِّرون لك أننا أعداء لك، هم يصوِّرون لك أننا نتلقى تعليمات من رئيس مجلس إدارة شركة (دار الشرف للطباعة والنشر) الأخ الحبيب طه علي البشير، لكي نهاجمك، وأشهد الله على ما أقول إن الأخ طه علي البشير، لم يطلب مني أن أهاجمك، أتدري لماذا لأنه (ما فاضي ليك) فهو غارق إلى أذنيه في أعماله الخاصة التي يديرها باحترافية كبيرة، إضافة إلى أنه لا يرغب في تولي رئاسة نادي الهلال وسبق أن أعلن ذلك على رؤوس الأشهاد .

وأشهد الله في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، أنني لا أتلقى أي تعليمات من أي فرد يعتقده الخديوي معارضاً حتى أكتب ضده، أنا أكتب بقناعاتي، وبهلاليتي، قناعتي وهلاليتي يمليان عليَّ إن أقول لك أخطأت في حق الهلال بإصرارك على هذا الزعفوري، قناعتي وهلاليتي تمليان عليَّ أقول لك إن تدير الهلال بمفردك، لا تعترف ببقية أعضاء مجلسك المنتخب، تمارس الديكتاتورية بأبشع صورها، أبعدت نائبك سعد العمدة وأدعيت أن (أخوانك في المجلس هم من فعلوا هذا) أوحيت لهم بضرورة أن لا يقبلوا اعتذار عماد الطيب، أبقيت على الزعفوري، في عهدك حتى أمس، لم يحقق الهلال خلال ثلاث سنوات، على التوالي أي فوز في دور المجموعات غير الفوز على الأشانتي فهل تريد منا أن نشيد بك يا ترى؟

أخيراً أخيراً..!

أسألك وأسأل كل أعضاء مجلسك متى عقدتم اجتماعاً للمجلس؟ على ما أظن أن آخر اجتماع للمجلس كان في أغسطس من العام 2018 م، ومضى على أغسطس الآن ستة أشهر، دون أن ينعقد المجلس لأنك في حالة سفر مستمر، وكما قال لي أحد أعضاء مجلسك إنك أصدرت قراراً بأن لا يجتمع المجلس إلا بحضورك لذا لم نسمع يوماً بأن مجلس الهلال انعقد وأصدر قرارات، كل الذي تفعله تصدر قراراتك وترسلها عبر أي وسيط من الوسائط الاجتماعية للتنفيذ، هكذا تدير نادي الحركة الوطنية، فهل نصمت على تلك الخروقات وعلى وأد الديمقراطية في نادي الديمقراطية ؟

أخيراً جداً..!

لن ألومك يا عزيزي وأنت تتصرَّف في الهلال كأنه صار ملكاً لك تفعل فيه ما تشاء، لن ألومك والسادة في المفوضية يتجاهلون وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد، لن ألومك يا عزيزي والمفوضية الولائية (سدت دي بطينة والأخرى بعجينة) ومجلسك يرفع رسم الاشتراك الشهري لـ (300) جنيه، في مخالفة للنظام الأساسي للنادي الذي يحكم عمل المجلس، لن ألومك يا عزيزي ومجلسك ظل يغلق أبواب النادي في وجه الرواد لأربع سنوات، توالياً تحت نظر وسمع المفوضية الولائية، لن ألومك يا عزيزي ومجلسك يغلق أبواب اكتساب أو تجديد العضوية للراغبين تحت سمع ونظر المفوضية الولائية .

لن ألومك يا عزيزي ومجتمع الهلال ينهتك نسيجه الاجتماعي بفضل حالات الإساءة المتواصلة من أنصارك ومريديك لكل هلالي .

أواصل

أروع مافي السجود أنك تهمس فيسمعك من في السماء

سبحانك اللهم وبحمدك