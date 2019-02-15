تعرفة جديدة للمواصلات بالعاصمة خلال أيام

وضعت وزارة البنى التحتية والمواصلات بالخرطوم التعرفة الجديدة للمواصلات منضدة مجلس وزراء حكومة الولاية لإجازتها. وأعلن وزير البنى التحتية خالد محمد خير عن وصول أول شحنة من البصات في الـ(23) من الشهر الجاري لحل أزمة المواصلات بالعاصمة، وقال بقينا زي (الكضابين) بخصوص البصات القادمة من خارج البلاد، وجزم بأن أول شحنة من البصات دخلت للبحر قبل يومين وهي الآن في طريقها للبلاد. وأكد خالد في جلسة تشريعي الخرطوم حسب صحيفة الإنتباهة أمس، أن التعرفة الجديدة للمواصلات جاهزة وتنتظر الإجازة من مجلس وزراء حكومة الولاية.

وتعهد بضبط التجاوزات والمخالفات التي تحدث في المواصلات عقب إجازة التعرفة الجديدة، واعترف بعدم مقدرة الوزارة على سفلتة عدد من الطرق الداخلية بسبب عدم توفر التمويل لاستيراد مادة (البتومين)، وقال هذه المادة نستوردها من الخارج ولم يوفر لدينا تمويل لاستيرادها. وطالب خالد المجلس التشريعي بالضغط على وزارة المالية لتوفر التمويل اللازم للمشاريع، وأكد أن تأخير تمويل المشروعات يضاعف على الوزارة القيمة المالية لتنفيذها، ونبه إلى أن الوزارة تعمل على وضع حلول جذرية لمشكلة التمويل.

من جانبه جزم النائب بتشريعي الخرطوم أحمد علي محمد بأن وزارة المالية هي السبب الأساسي في (فشل) المشاريع التنموية لوزارة البنى التحتية، وقال وزارة البنى ما (حاوي) عشان تخطط للمشاريع وتنفذها من ون توفير التمويل.

الخرطوم (كوش نيوز)

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