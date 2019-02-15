برشلونة يمدد التعاقد مع فالفيردي

وكالات: باج نيوز
أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم”الجمعة” عن تمديد عقد مدربه إرنيستو فالفيردي إلى غاية عام 2020.
وقبل 6 أشهر على نهاية عقده مع الفريق الإسباني، سيواصل فالفيردي (55 عاماً) مهمة الإشراف على فريق برشلونة إلى غاية عام 2020 مع إمكانية إضافة موسم آخر لعقده.
وأشار النادي الكاتالوني في بيان “توصّل برشلونة ومدرب فريقه الأول الى إتفاق لتمديد العقد بين الطرفين لموسم إضافي (2019-2020) مع الخيار (التمديد) لموسم ثان (2020-2021)”.
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