طالبة ثانوي تتهم ثلاثة شبان باختطافها واغتصابها بمدينة عطبرة

جريمة بشعة شهدتها مدينة عطبرة حيث أقدم أربعة شبان على اختطاف طالبة من الشارع عندما كانت في طريقها لمنزلها بأحد أحياء عطبرة الواقعة غرب المدينة.. ليتم الفرار بها شرق المدينة حيث حي المطار.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة النكراء حسب صحيفة الدار، إلى أن الطالبة كانت تسير بمفردها على جانب الطريق وفجأة توقفت عربة بجانبها وترجل منها شخص وقام بلي ذراعها وإرغامها على ركوب العربة واتجهوا بها إلى أحد الأحياء السكنية التي أنشأت حديثاً، حيث تناوبوا في اغتصابها تحت تهديد السلاح الذي تم العثور عليه بعد أن تمكنت الطالبة من الفرار منهم وإبلاغ أحد ساكني الحي الذي بدوره استنفر كل شباب الحي وهبوا لمحاصرة المنزل حتى حضور الشرطة، وفي نفس اليوم قام ثلاثة شبان بتسليم أنفسهم للشرطة وأقروا بارتكابهم للفاحشة برضاء الفتاة دون أي مقاومة ومنذ ركوبها للعربة، وباستجواب الشاكية والشهود اتضح أن الفتاة قاصرة.. ليتم إحالتهم إلى شرطة حماية الأسرة والطفل ومازال التحري مستمراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)