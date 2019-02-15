ادريس ديبي مؤكداً: استقرار البلدين كل لا يتجزأ

عبر الرئيس التشادي ادريس دبي عن تقديره وشكره لمتابعة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للتطورات التي شهدتها بلاده، ولتهنئته بالانتصارات التي حققتها تشاد على العدوان الغاشم عليها.

مؤكداً ان استقرار البلدين كل لا يتجزأ.

وأشاد الرئيس دبي خلال لقائه بالعاصمة التشادية انجمينا ، مساعد رئيس الجمهورية الشيخ إبراهيم السنوسي ،الذي نقل للرئيس التشادي تهنئة رئيس الجمهورية بالانتصارات ، بالمستوى الرفيع الذي تشهده العلاقات مع السودان ، مؤكدا دعم ومساندة بلاده له في كافة المحافل الاقليمية والدولية ، ولجهوده في تعزيز مسيرة الاستقرار والسلام الداخلي.

وابدى الرئيس التشادي خلال اللقاء حرص بلاده لترقية وتطوير علاقات التعاون وخاصة في المجالات الاقتصادية بما يحقق مصالح البلدين ويلبي طموحات شعبيهما.

الى ذلك أشاد الشيخ السنوسي في تصريح صحفي بالعلاقات المتميزة بين الخرطوم وانجمينا ، وقال ان اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والقضايا المتصلة بملفات التفاوض والسلام في السودان والتي ظل الرئيس دبي يلعب فيها ادوارا ايجابية من اجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان .

وأعلن الشيخ السنوسي ان لقاءه بالرئيس دبي بحث أحد الملفات الهامة المتصلة بالتفاوض، والتي سيتم الكشف عنها لاحقا، وان رئيس الجمهورية والرئيس التشادي سيشهدان مراحل توقيعها النهائية.