شهاب محمد - الخرطوم - عروس الخليج 365: تحقق إحدى الجهات الشرطية المنوط بها التحري في البلاغ الغامض حسب صحيفة الدار وذلك على إثر وفاة دكتور جامعي في العقد الثالث من العمر، وذلك عقب عودته من شهر العسل مع عروسه الشابة واستقرارهما بمنزلهما الذي يقع بأحد أحياء أم درمان الجنوبية وبعد قضاء الدكتور ليلته مع عروسه إلا أنه لم يستيقظ كعادته في الصباح، لتقوم عروسه بإخطار أسرتها التي هرعت إلى المنزل وبإخطار الشرطة دون بلاغ تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة وتحويل جثمانه إلى المشرحة، وعزا الطبيب أسباب الوفاة إلى هبوط في الدورة الدموية نتيجة تناول الفياجرا وبعض الحبوب، إلا أن ظروف الوفاة جعلت الشرطة المعنية بالتحقيق في الوفيات الغامضة وصغر سن العريس أدت إلى فتح ملف وفاة الدكتور وإخضاع ظروف الوفاة للمزيد من التحريات حول كافة الملابسات التي صاحبت وفاة العريس الشاب.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة دكتور جامعي بعد عودته من شهر العسل في ظروف غامضة…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.