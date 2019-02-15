عينكم في الفيل تطعنوا في ضلو.. بقلم عمرابي محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*و……الضل بطبيعة الحال هو مدرب الاحمال الزعفوري الذي خدمته الظروف الادارية المتردية في الهلال ليجد نفسه مدير فني لفريق كان ملء السمع والبصر في افريقيا قبل ان يحوله كردنة للاسف الشديييد لمجرد ملطشة حيث اختاره البعض ليكون اسما وكبش فداء لخسارة ناكانا ليطعنوه ظنا منهم ان ذلك من شانه ان يبرئ ساحة كردنة من مسؤلية الخسارة

*اما الفيل فهو موطن الخلل وبيت الداء في الهلال واعني بطبيعة الحال( ايضا ) مجلس كردنة وفريق العمل الفاشل الذي يتحكم في معظم قرارات الرئيس (المالعب )

*وموطن الخلل والداء يتمثل عدة اشياء ياتي علي راسها كردنة نفسه الذي سلم الهلال ومن قبله (دقنه ) لمجموعة من المستشارين الفاشلين ليفعلو له مايريدون بالهلال مكتفيا باداء دور الابهام الذي يمنح القرارات نوعا من الشرعية امام الراي العام الهلالي

*وموطن الخلل هو قوام فريق الكرة الذي يعاني من جملة نواقص مؤثرة جدا علي كافة الخطوط لاسيما علي مستوي خط الدفاع الذي عاني كثيرا بعد المجازر التي شهدها في السنوات الاخيرة والتي عرفت مجازا بعملية كنس اثار رؤساء الهلال السابقين

*وموطن الخلل هو فقدان الفريق للاستقرار الفني طوال الفترة الماضية

*19مدرب يزيدون ولا ينقصون هم عدد المدربين الذين تعاقبوا علي الهلال في عهد كردنة ولااعتقد بان كل هؤلاء المدربين فاشلون بينما كردنة وفريق عمله هم (الصاح)

*ولا يعقل ان يكونو السبب الوحيد في تراجع نتائج ومستويات الفريق لدرجة ان نصبح ملطشة تتناوشنا بغاث اندية افريقيا

*ولايعقل كذلك ان يكون كل الحكام الذين ادارو للهلال مبارياته التي خسرها او تعثر فيها بالتعادل هم الضل الذي يطعن علي الدوام دون النظر للفيل وطعنه (مجرد نظر )

**لقد ظللنا طوال الفترة الماضية نتعاطي المسكنات والمهدئات مع عثرات الهلال المتكرر بذات لطريقة الغبية المعتادة وان الاوان لان نصحح الوضع بطريقة (صاح )

*والطريقة الصاح تحتاج لان نواجه الحقيقية مباشرة بدون لف او دوران

*والحقيقة هي ان الكاردينال استنفد اغراضه تماما وماعاد يملك مايقدمه للهلال

*والحقيقة هي ان الهلال بلا مجلس ادارة فاعمال المجلس هناك من يقوم بها بالانابة من خارج منظومة المجلس وهذه معلومة لااعتقد بانها خافية علي اصغر مشجع

* والحقيقة ان الزعفوري لايلام لانه ووبساطة لم يفرض نفسه بالقوة ليجلس علي كرسي المدير الفني للهلال فهو مجرد غلبان قاده ضعف المجلس ليصبح مديرا فنيا وليس من العقل والمنطق ان يرفضه طالما ان المجلس اقتنع به كمدير فني وهو يعلم مسبقا بانه مجرد مدرب احمال (لاراح ولا جا)

*الهلال يحتاج سادتي في المرحلة القادمة الي عمل ملموس ..وردة فعل حقيقية من قاعدته ومن كباره (وكباره هذه مستثني مهم مطبلاتية الاستشارية )

*والهلال يحتاج الي عملة ترميم بمفاهيم جديدة .مفاهيم تراعي احتياجات الفريق الحقيقية بعيدا عن زخم المطبلاتية وكباري السماسرة

*واذا كنا في كل مرة تحدث فيها عثرة للفريق ولو كانت مجرد تعادل نجري علي الحيطة القصيرة وهي (الحكام والمدربين او الضل الذين يتم طعنهم ) فلماذا لانجرب علاجا جديدا ؟؟

*لماذا لانطعن في الفيل مباشرة

*لماذا لانقول للكاردينال ارحل …كفاية ….فقد اثخنت جسد الهلال جراحا

* وبعد ذلك دعونا نتساءل بكل صراحة هل نوعية اللاعبين الموجودة في الكشف الهلالي الحالي قادرة علي اداء واجباتها بالشكل الذي يرضي طموحات الهلالاب ؟؟؟ وعندما اقول طموحات جماهير الهلال فانني اعني حصد الالقاب والوصول لمربع الكبار من بطولات الكاف علي الاقل فهل امكانات اللاعبين المتواجدين في الكشف الهلال حاليا تؤهلهم لذلك

*الاجابة للاسف الشديد لا والف لا فمعظم اللاعبين الموجودين حاليا بالكشف الازرق غير جديرين بارتداء شعار الهلال لانهم وببساطة عبارة عن انصاف مواهب قذف بهم السماسرة للهلال في غفلة من الزمن او معطوبين لافائدة ترجي منهم

*صدقوني لو تم التعاقد مع انشلوتي او الاسبشل ون او حتي كلوب فلن يتغير واقع فريق الكرة الحالي طالما ان العلة تكمن في مجلس الادارة نفسه وهو الجهة المنوط بها اصلاح الشان الفني وذلك ببساطة لان فاقد الشئ لايعطيه

*وطالما ان كشف الفريق اكثريته انصاف مواهب

*اخيرا…. وارحل…

*اووووف استغفر الله

*نواصل

*حكاية اخيرة

لاتحلمو بعالم سعيد