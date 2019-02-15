استراحة الجمعة : هذه الأرض لنا.. بقلم د ناهد قرناص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقيتهم صباحا وهم يجمعون قناني المياه الفارغة ..يحملون (شوالات ) كبيرة فوق ظهورهم ..يكاد ان يختفي احدهم تحتها …رغم ذلك تجدهم يركضون بخفة وهم يتسابقون لكي يحظى احدهم بقنينة فارغة …فجأة ..لاحظت ان ثلاثتهم قد وضعوا احمالهم واتجهوا نحو بوابة الروضة الانجليزية التي كانت مفتوحة على مصراعيها ..كانت أصوات الاطفال مرتفعة بنشيد العلم …اطفال الفوارغ وقفوا صفا مع بعضهم وبدوا يرددون الكلمات ..(نحن جند الله جند الوطن ..) ..لا يبدوا عليهم الحفظ ..فهم يتمتمون بالكلمات ويمازحون بعضهم واضعين اياديهم اليمنى مكان القلوب …اتسعت ابتسامتي عندما حاذيتهم ..كان النشيد يقول (نشتري المجد بأغلى ثمن )…لكز احدهم صديقه وهو يقول (تشتري شنو ؟؟ انت عندك التكتح؟؟)…

لم استطع تمالك نفسي من الضحك …اصاب كبد الحقيقة …نحن ما عندنا التكتح ..ونريد شراء المجد شخصيا …لكن فكري انساق وراء كلمة (التكتح)…ماهي التكتح هذه؟؟ هل هي من (الكتاحة؟؟) ..يعني التراب؟؟ …يا صغيري ان كنت تقصد التراب ..فتراب هذه البلاد من اغلى (الاتربة )في العالم …هل تعرف كم يبلغ سعر قطعة الارض ؟؟ هناك اماكن تباع فيها قطعة الارض بالمتر …اذكر انني سمعت ان هناك اراضي بمحاذاة النيل ..يباع فيها المتر المربع باربعة الاف (بالجديد)..كان هذا قبل اعوام ..لا ادري كم سعر المتر الان ..المهم انني قلت مازحة ..هل يمكن ان اشتري متر مربع ؟؟ ..ادخل ختة ..واخد الصرفة الاولى وامشى اشتري متر مربع ..اعمل ليهو سور …هل هناك ما يمنع ؟؟ ربما يأتي يوم تباع فيه الارض بالسنتمتر ..اليس هذا تفكيرا مستقبليا ؟؟ ربما بعد عمر يطول او يقصر باذن الله اطالب بأن يكون قبري هناك ..يعني الارض دي ما نسكن فيها حيين ولا ميتين؟؟ …

لا يوجد تفسير لغلاء الارض في بلادي …سعر الارض (ترابة تكتح كدا) لا يمكنك تحمل نطقه دعك من دفعه ..والمضحك المبكي ..ان تشتري ارض من الحكومة (ذات نفسيها )…تدفع فيه دم قلبك …ثم تعطيك الحكومة (ذات نفسيها) ..عقد ايجار ..لعدد من الاعوام ..ولا يوجد في كل العالم شئ تدفع ثمنه ..ثم تدفع ايجاره الا عندنا …مثل عداد الكهرباء واراضي الحكومة …والادهى والامر ..ان تشتري الارض وتاخذ عقد الايجار وعندما تذهب لاستلام الارض على الطبيعة ..يظهر للارض ملاك اخر ..يقولون لك انها ارض اجداد اجدادهم …وعقدك هذا (بله واشرب مويته)…تعود للسيدة الحكومة …تبتسم لك تلك الابتسامة الناعمة ويقولون لك بكل هدوء اتصرف معاهم

(هذه الارض لنا )…لمن يعود ضمير الجماعة في لنا هذه؟؟؟ كلمونا عشان نعرف ..ولما نصرف الختة نمشي نشتري ..حتى ذلك الحين ..دعوني اضحك مع اطفال (جمع الفوارغ) …(تشتري شنو؟؟ ما عندك التكتح) …واغني مع اطفال الروضة الانجليزية… (فليعش سوداننا علما بين الامم )