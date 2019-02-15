بهدوء..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*بهدوء!

*وتأني!

*وتجرد!

*قراءة بعيدا عن العواطف والانطباعية!

*وبعيدا عن الاجندة والحسابات الخاصة!

*نعم..بهدوء نتوقف لنقرأ معا تداعيات واسباب الخسارة امام ناكانا الزامبي عصر امس الاول في ثاني جولات الازرق في دوري مجموعات البطولة الثانية للكاف والمسمى بالكونفدرالية والتي ولج اليها كبير الكرة السودانية للعام الثاني تواليا عقب الخروج من عتبة ابطال القارة البطولة الاولى التي تجد اهتماما اكبر من المتابعين والمراقبين وحتى من القناة الناقلة والداعمة(بي ان سبورت) وبهدوء يجب ان نقلب صفحات المباراة قبل واثناء دقائقها التسعين لنخرج بما يفيد الازرق في مقبل الجولات خارج وداخل قلعته بامدرمان!

*نعم..بهدوء نتوقف اولا عند الاجابة علي سؤال مهم جدا يقول هل استوعب الاطار الفني للفريق درس اللقاء الاول الذي خاضه الازرق بالجوهرة..؟ وهل استفاد المدرب من سلبياته ..؟وقطعا ومن خلال مجريات لقاء الاربعاء النهاري فان الاجابة تقول لا والف لا لان ذات الاخطاء تكررت وبصورة قبيحة ونعني هنا الاخطاء في وضع التشكيلة المثلي وايضا اجراء التبديلات في وقتها ووفق مجريات ومسار المباراة وايضا وضع الاستراتيجية من وحي الظروف المحيطة بالمباراة وهذه الجزئية تحديدا وضح ان الاطار الفني للهلال يغرد فيها خارج السرب ويبعد مسافات ضوئية كبيرة جدا عن واقع المباراة والظروف التي احاطت بها الي جانب اجادة قراءة فكر الاطار الفني للفريق المنافس وهذه تحديدا اصابت الهلال في مقتل وافقدته مباراة كانت في متناول اليد لان مسار المباراة في دقائقها الاولى كانت تمثل اهمية قصوى لبقية دقائقها وهي التي سقط فيها الاطار الفني للهلال بقيادة الزعفوري سقوطا شنيعا!

*نعم..الزعفوري لم يستفد من تواضع اداء الفرقة الزرقاء في اللقاء الاول بملعب الجوهرة حيث غابت اهم مقومات الفريق البطل التي تتمثل في فرض الهيبة وقيادة هجمات منظمة برؤية فنية واضحة واستراتيجية قوامها سرعة الارتداد لحظة الفقدان لاستخلاص الكرة وسرعة الانتشار عند الاستحواذ ونقل الكرة سريعا وباقل عدد من التمريرات لمرمى الفريق الخصم مع وضع لاعبيه تحت الضغط المباشر في مختلف مساحات الملعب وقد كرر امس الاول ذات السلحفائية في اسلوب الاداء والاعتماد علي طريقته المعهودة في اللعب بوجود ثلاثة لاعبين في منطقة وسط الملعب مع ثلاثة اخرين في المقدمة الهجومية بوجود لاعبين علي الاطراف ومهاجم صريح واحد وقد اثبتت جميع مباريات الهلال مع الفرق الكبيرة او تلك التي تجيد الضغط علي الخصم فشل الطريقة التي يلعب بها الهلال خصوصا وان مجموعة لاعبي وسط الملعب يفتقدون النجاعة المطلوبة وذات الحال لثلاثي المقدمة الهجومية بغض النظر عن الاسماء التي تشكل طريقة اللعب تلك ليتواصل تواضع اداء الفرقة الزرقاء والتي تهاجم الخصم على طريقة (غيب وتعال) بدون رؤية واضحة وبدون قدرة علي وضع لاعبيه تحت الضغط المتواصل لاجبارهم لارتكاب الاخطاء وتصيدها من قبل لاعبي الهلال في المقدمة الهجومية او القادمين من الخلف ومنطقة الظل علما بان عراب لاعبي الظل قد ترجل للاسف في وقت كان يحتاج الفريق لمجهوداته وهو القائد المعتزل محمد احمد بشير بشة!

*نعم..للاسف قرأ المدير الفني للهلال المباراة بالمقلوب ولم يستوعب حقيقة ان الفريق الزامبي يعتمد بشكل اساسي علي اللعب عن طريق اطرافه وخصوصا الجهة اليمنى التي ينشط فيها اخطر لاعبي الفريق بمساعدة ظهير عصري يجيد الدعم والمساندة كما يعتمد علي الارسال الطويل ولعب الكرات خلف منطقة عمق دفاع الخصم اضاف الي جزئية في غاية الاهمية تتمثل في هشاشة خط ظهر الفريق الغاني وضعف ردة فعل حارس مرماه الذي يرتكب الهفوات والاخطاء الساذجة والتي لم يستفد منها الازرق سوى في مرة واحدة وكان من الممكن ان يتبدل الحال وينهي الازرق المباراة منذ وقت مبكر اذا احسن التونسي وضع استراتيجية قوامها وضع صاحب الارض تحت الضغط وتنظيم هجمات ممرحلة عن طريق عمق منطقة الدفاع الزامبي ومن الطرف الايسر الذي يمثل نقطة ضعف بالفريق الزامبي..ونعدود باذن الله.

اخر الرميات

*التشكيلة التي دفع بها الزعفوري منذ البداية لم تكن موفقة باية حال لان مثل هكذا مباريات كانت تتطلب وجود لاعبين خبرة كالشغيل وابوعاقلة مع وضع الموهوب شيبوب علي دكة البدلاء بسبب تراجع مستوى هذا اللاعب بصورة مخيفة خلال الاسابيع السبعة الاخيرة ورغم المستوى الجيد الذي ظهر به القادم بقوة مؤمن عصام الان انه لعب تحت ضغط اثبات الذات ونال انذارا في لعبة لا تستحق قبل دائرة السنتر الخاص بفريقه وكان يمكن ان يعرض فريقه ليلعب ناقصا لانه كرر ذات المشهد مرتين الا ان تقدم اصحاب الارض جعل الحكم يصرف النظر عن اشهار بطاقة ملونة ثانية للاعب الصاعد!

*الغريب ان التونسي الزعفوري يقع في ذات الاخطاء من مباراة لاخرى ولا يستفيد من اخطائه!

*خسارة زيسكو امام الاشانتي بغانا ستجعل مهمة الهلال القادمة باندولا في غاية الصعوبة!

*نقاط كانت في متناول اليد فرط فيها الزعفوري وكتيبته!

*ساعدونا بالدعوات الطيبات في هذا اليوم المبارك.

*اللهم ارحم واغفر لوالدي كما ربياني صغيرا..اميين.

*جمعة طيبة مباركة علي الجميع.

*تعالوا بكره!