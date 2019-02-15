الماضــــــي !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> التذكير بما قبل الإنقاذ قمة العجز..

> بل هو إقرار بالفشل ما كان ليقع فيه صاحب عقل حصيف..

> فالنظام الحزبي لم يحكم سوى سنواتٍ ثلاث، أُزيح بعدها بحجة إنه فاشل..

> جوَّع الناس… ودمر الاقتصاد… ومكَّن الموالين… ومارس الفساد..

> والذين أزاحوه قالوا إنهم جاءوا من أجل الإنقاذ..

> إنقاذ الشعب… والبلاد… والاقتصاد… والجنيه… والخدمة المدنية… والمال العام..

> وبعد ثلاثة عقود من الإنقاذ (عيب) المقارنة بالماضي..

> عيب أن نقارن ثلاثين عاماً بثلاثة أعوام ثم نقول (في الحتة دي نحنا أحسن)..

> فإن كان لا بد فلتتم المقارنة بين (3)……و(3)..

> أي أعوام (الفشل) الثلاثة… وأعوام الإنقاذ الثلاثة الأولى، وأيضاً لا معنى لها..

> فأنت حين تقارن نفسك بالفاشلين تدين نفسك من حيث لا تدري..

> فلم الانقلاب أصلاً إذن؟!…ولم البيان الأول ؟!… ولم التبشير بعهد جديد؟!..

> لتأتي بعد ثلاثين عاماً وتقول (برضو زمان حصل كده)..

> وتنسى أنك بحديثك هذا تدفع الشعب إلى أن يتغنى (قول للزمان ارجع يا زمان)..

> فعندما يتساوى فشل وفشل يبحث الناس عن (المرجِّحات)..

> وقطعاً هذه المقارنة لن تكون في صالح العقود الثلاثة… مقابل الأعوام الثلاثة..

> ولا نريد أن نفصِّل، فهدفنا ليس التجريم… والشماتة..

> وإنما نهدف إلى أن تكف (الألسن) عن زيادة إحباط الناس بالرجوع للماضي..

> والناس يرددون (جاي تفتش الماضي… خلاص الماضي ولَّى وفات)..

> فنحن (أولاد النهار ده)… ونريد أن نعرف ماذا فعلت لنا..

> فالهروب إلى الماضي – في سياق التذكير بفشل مماثل – لن يعفي من المساءلة..

> سيما إن كان (طول) الماضي هذا ثلاثين عاماً، عمر (زول)..

> وخلالها نهضت دولٌ كانت خلفنا… وتجاوزتنا..

> وإثيوبيا – القريبة هذه – سبقتنا بسنوات ضوئية، في فضاء السباق الحضاري..

> وصارت تملك الآن مئة طائرة… ونحن، ولا واحدة..

> وتمدنا بالكهرباء، بلا إحساس بالخجل من أنفسنا… ومن سدِّنا الذي بمروي..

> وقضت على الفساد والمفسدين… ونحن (نتحلل)..

> وعرفت ثقافة الاستقالة… والفاشلون من مسؤولينا دونهم والاستقالة (خرط القتاد)..

> وكل الذي يفلحون فيه (يعني شنو؟!… ما زمان حصل برضو)..

> طيب يا أخي (زمان السجم ده) قلتم فشل… ولذلك جئتم للإنقاذ..

> فلا يعقل أن تذكِّرني به كلما فشلت… وكأن (الفشل علينا هو المكتوب يا ولدي)..

> فدعونا نتواثق على أن نترك الماضي هذا في حاله..

> فهو ماضٍ قديم جداً، وُلد بعده أناسٌ… وتخرجوا… وتزوجوا… ومنهم من مات..

> ولنبحث عن مبررات للفشل في الراهن… لا في (زمان)..

> ولنكف عن ذكر مقارنات تبريرية… لن تكون في صالح جماعة الثلاثين عاماً..

> ولنمتنع عن (التفتيش في الماضي)… مع الاعتذار للشاعر..

> فقد (جفَّت مقلتي الباكية) !!.