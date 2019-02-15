ماذا تعني الحرية والديمقراطية.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> لم يتعلم الشيوعيون من عبر التاريخ ودروسه سواء ما حدث في شتى أنحاء العالم وهو يركل الشيوعية ويشيعها الى مثواها الأخير بدون أن يذرف عليها دمعة واحدة بعد أن أذاقت الدول التي حكمتها صنوفاً من القهر لشعوبها والتخلف لبلادها في مضمار التنمية والتطور او ما رأيناه من عبر الواقع السوداني الذي عانى من كيدهم منذ ما قبل الاستقلال فأنهكوه بالحروب والدسائس والمؤامرات.

> لم يتغيروا ولن يتغيروا قبل أن تتغير الجبال الراسيات. فقد كان سادتهم في أوروبا يضيفون الى اسم ألمانيا الشرقية الشيوعية التي حكموها بالحديد والنار وسجنوا شعبها خلف سور برلين حتى لا يهرب من الجحيم، كانوا يضيفون الى اسمها صفة (الديمقراطية) والآن يخلعون على اسم الحراك الثوري الذي اختطفوه شعار (حرية سلام وعدالة) فما أبشعه من كذب وتضليل وخداع؟!

> أحيلكم الى نماذج من ممارستهم للحرية والديمقراطية التي يتشدقون بها لتعرفوا أي طريق يقودوننا إليه.

> زعيم تجمع المهنيين محمد يوسف الشيوعي المنتمي الى الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح المتمرد عبد العزيز الحلو صعر خده في تعال ودكتاتورية ستالينية لقيادات مبادرة السلام والإصلاح او الـ(52) التي يتزعمها د.الجزولي دفع الله رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التي أعقبت ثورة أبريل 1985 وتضم عدداً مقدراً من الأكاديميين المعروفين ومنهم بروف الطيب زين العابدين ود.محمد محجوب هارون، وقال في إجابة عن سؤال من محررة صحيفة (السوداني) إيمان كمال الدين عن رأي تجمع المهنيين في تلك المبادرة، قال بالنص: (هذه المبادرة مضيعة للوقت ونحن ليس لدينا وقت للانشغال بإعلانات ومبادرات جديدة تهدف لاشغال الناس وإلهائهم). ثم أردف بعبارة أخرى صادمة

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