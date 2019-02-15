برشلونة يجدد تعاقده مع "فالفيردي"

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع مدربه لتمديد العقد ليستمر فالفيردي في منصبه حتى نهاية موسم 2019-2020 مع خيار التمديد لعام أخر.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة اتفق مع فالفيردي على أن في حال استمر فالفيردي في موسم 2020-2021 فسيكون بنفس الشروط والامتيازات التي سيحصل عليها خلال الموسم المقبل الذي تم الاتفاق عليه.
هذا وتولى فالفيردي تدريب برشلونة في صيف 2017 حيث قاد البلوجرانا لتحقيق ثنائية الدوري والكأس في أول مواسمه ويتصدر حالياً الليجا بفارق ست نقاط عن ريال مدريد.
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