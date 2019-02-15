هبوط قياسي جديد للجنيه السوداني في السوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أفاد متعاملون في النقد الأجنبي بأن الجنيه تراجع إلى مستوى قياسي جديد في السوق السوداء حسب صحيفة الإنتباهة ،بيع الدولار بـ(70) جنيهاً في المعاملات النقدية صباحاً، مقارنة بـ(65) جنيهاً مطلع الأسبوع، لتتسع أكثر الفجوة مع السعر الرسمي البالغ (47.5) جنيه. وبلغ سعر الدولار في معاملات الشيكات الأعلى كلفة بسبب نقص العملتين المحلية والأجنبية (83) جنيهاً، فيما قال متعامل طلب عدم نشر اسمه (يوجد نقص حاد، والناس خائفين بسبب الضبابية الناتجة عن الاضطرابات).

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