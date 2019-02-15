رئاسة الجمهورية تحتسب الإداري المرموق والدبلوماسي الشعبي الأستاذ عمر أحمد زروق

تحتسب رئاسة الجمهورية عند الله تعالى الإداري المرموق والدبلوماسي الشعبي الأستاذ عمر أحمد زروق الذي لبي نداء ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء وإسهامات جليلة في مسيرة العمل الوطني والمجتمعي في شتي المجالات.

ورئاسة الجمهورية ، إذ تنعيه إنما تنعي ابنا بارا من أبناء الوطن الخلص ، افني حياته في سبيله وساهم بقدر وافر في تعزيز الوحدة الوطنية ، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولا حسنا مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وأسرته وزملائه الصبر وحسن العزاء و" إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ولد الفقيد بمنطقة مكجر 1922 م ،وتلقى تعليمه بالمرحلة الأولية بمدرسة حامدية الأولية بزالنجي.. 1931 -1934 ، عمل كاتبا مساعدا في رئاسة مكتب مفتش مركز زالنجي.. ثم كاتبا بالمحاكم الفرعية بمركز غرب دارفور، وفي عام 1947 تولى إدارة شرتاوية دار كبرى وهي إدارة محادة لدولتي تشاد وأفريقيا الوسطى وتغطي كليا محليتي مكجر و أم دخن و جزئيا محلية وادي صالح..، كانت علاقاته ممتدة مع الأجهزة التنفيذية و الإدارية في هاتين الدولتين مما ساعده على تأمين الحدود و تعزيز دعائم الدبلوماسية الشعبية.. كان ذلك مبررا لاستثنائه من حل الإدارات الأهلية الشاملة في عهد الرئيس النميري..

واشتهر الفقيد بقوة الشخصية و الفطنة و المرونة في التعاطي مع عامة الناس فضلا عن الحكمة والعدل والتجرد في ممارسة السلطات الإدارية و القضائية..صقلته التجارب و المراس في المجالات كافة وأصبح عضوا فاعلا في المحافل القومية لقضايا السلام و الأمن والجوديات و النسيج الاجتماعي.. وكان دائما سيد الموقف في منصات إدارية، ساهم في دعم تعليم عدد من القيادات فضلا عن اهتمامه بتطوير وتأهيل حفظة القرآن الكريم والاستفادة منهم في تجربة رائدة كمعلمين طوعيين ضمن هيئة التدريس في المدارس..