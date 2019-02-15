رئيس الجمهورية يلتقي بوفد من قيادات قبيلة الكبابيش برئاسة الناظر التوم حسن

التقي السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير مساء امس ببيت الضيافة بوفد من قيادات قبيلة الكبابيش برئاسة الناظر التوم حسن التوم وبحضور مولانا احمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان. واوضح والي شمال كردفان فى تصريح صحافي ان اللقاء يأتي في اطار امتنان القبيلة لرئيس الجمهورية لزيارته لولاية شمال كردفان مؤخرا وفى اطار المبادرة المجتمعية التي قدمتها القبيلة والتي تدعم خطة الدولة لترقية الانتاج والإنتاجية بالبلاد والولاية بوجه خاص بما يعزز سبل كسب العيش الكريم لإنسان منطقة الكبابيش .

وأبان الوالي أن المبادرة جاءت في وقت مهم يحتاج فيه الوطن للمبادرات الاقتصادية الإيجابية خاصة عبر بوابة الاستثمار.

من جهته أعرب الناظر التوم حسن التوم ناظر عموم الكبابيش عن شكر القبيلة وتقديرها للدعم الكبير الذي قدمه رئيس الجمهورية للمنطقة خلال زيارته للولاية مؤخرا، مؤكدا وقوف كل ابناء القبيلة مع السيد رئيس الجمهورية لمواجهة التحديات بالبلاد.

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