قمر هباني: توجيه رئيس الجمهورية بمراجعة قانون النظام العام لمشاركة النساء في الاحتجاجات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أرجعت أمينة المرأة بحزب المؤتمر الوطني قمر هباني، توجيه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بمراجعة قانون النظام العام بسبب مشاركة النساء التي وصفتها بالكبيرة في الاحتجاجات التي يشهدها السودان حالياً، في وقت كشف قيادي إسلامي عن تدخل قيادات كبيرة للحيلولة دون تطبيق قانون النظام العام على ابنائها، على الرغم من إلقاء القبض عليهم متلبسين.

وقالت قمر في مداخلتها التي قدمتها في ورشة الحريات العامة والنظام العام التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات أمس، (الرئيس لم يوجه بمراجعة قانون النظام العام من فراغ، وإنما ارتكز على التحليل الذي تم للمظاهرات، حيث وجد أن غالبية المشاركين في الاحتجاجات نساء لتضررهن من قانون النظام العام).

وأقرت امينة المرأة بالوطني بوجود اشكالية في نصوص القانون الجنائي وصفتها بالفضفاضة، بالاضافة الى وجود مشكلات في تطبيق قانون النظام العام، ولفتت الى ان القانون ولائي إلا ان الشرطة التي تطبقه اتحادية، وأضافت (عدم الوضوح في ذلك القانون الجنائي أعطى ثغرة)، واعترفت بأن اشكالات تطبيق قانون النظام العام تسببت في مشاكل وغبن حقيقي.

وانتقدت قمر محاكمة الفتيات دون الشباب حينما يتم القاء القبض عليهم، واعتبرت ان ارتداء الاولاد (كت وشورت) زياً فاضحاً، وشددت على ضرورة تدريب كوادر شرطة أمن المجتمع، واستيعاب نساء فيها بنسبة 50%، وطالبت بتدريب الشرطة على مبادئ حقوق الانسان، وتابعت (نحن مع اصلاح منظومة قانون النظام العام وضبط النصوص)، ونوهت الى سقوط حد الزنا في الشريعة الاسلامية بالشبهة، وذكرت (اذا فشلت المرأة في اثبات واقعة اغتصابها تتم محاكمتها بجريمة الزنا).

، توجيه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بمراجعة قانون النظام العام بسبب مشاركة النساء التي وصفتها بالكبيرة في الاحتجاجات التي يشهدها السودان حالياً، في وقت كشف قيادي إسلامي عن تدخل قيادات كبيرة للحيلولة دون تطبيق قانون النظام العام على ابنائها، على الرغم من إلقاء القبض عليهم متلبسين.

وقالت قمر في مداخلتها التي قدمتها في ورشة الحريات العامة والنظام العام التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات أمس، (الرئيس لم يوجه بمراجعة قانون النظام العام من فراغ، وإنما ارتكز على التحليل الذي تم للمظاهرات، حيث وجد أن غالبية المشاركين في الاحتجاجات نساء لتضررهن من قانون النظام العام).

وأقرت امينة المرأة بالوطني بوجود اشكالية في نصوص القانون الجنائي وصفتها بالفضفاضة، بالاضافة الى وجود مشكلات في تطبيق قانون النظام العام، ولفتت الى ان القانون ولائي إلا ان الشرطة التي تطبقه اتحادية، وأضافت (عدم الوضوح في ذلك القانون الجنائي أعطى ثغرة)، واعترفت بأن اشكالات تطبيق قانون النظام العام تسببت في مشاكل وغبن حقيقي.

وانتقدت قمر محاكمة الفتيات دون الشباب حينما يتم القاء القبض عليهم، واعتبرت ان ارتداء الاولاد (كت وشورت) زياً فاضحاً، وشددت على ضرورة تدريب كوادر شرطة أمن المجتمع، واستيعاب نساء فيها بنسبة 50%، وطالبت بتدريب الشرطة على مبادئ حقوق الانسان، وتابعت (نحن مع اصلاح منظومة قانون النظام العام وضبط النصوص)، ونوهت الى سقوط حد الزنا في الشريعة الاسلامية بالشبهة، وذكرت (اذا فشلت المرأة في اثبات واقعة اغتصابها تتم محاكمتها بجريمة الزنا).