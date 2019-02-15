بدء صرف الوقود عبر الكرت بولاية النيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بدأت بولاية النيل الأبيض اليوم عملية صرف الوقود عن طريق الكرت لأصحاب المركبات العامة والملاكي.

ووقف بلة حسين مدير إدارة البترول والنقل العام بالولاية ومدير الأمن الاقتصادي بالولاية، وقفا على سير العمل بمحطات الخدمة بكوستي.

وقال مدير إدارة النقل العام والبترول في تصريح لـ(سونا) إن برنامج صرف الوقود عن طريق الكرت يأتي إنفاذا لسياسة الدولة لضبط وترشيد صرف الوقود وتنظيم عمل المركبات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة هدفت لتصحيح الأوضاع وحل مشكلة أزمة الوقود بتحديد حصة لكل عربة حسب طبيعة عمل العربة. وأضاف بلة أن كل محطة خدمة بها عامل يتبع لإدارة النقل العام والبترول يقوم بعملية التوقيع والختم على الكرت بعد صرف الحصة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم كثيرا في اختفاء ظاهرة الصفوف اليومية للعربات.

وفي السياق ذاته عبر عدد من المواطنين الذين استطلعتهم (سونا) عن ارتياحهم لتنظيم العمل عن طريق الكرت، مشيرين الى سهولة صرف الوقود وكسب الوقت.