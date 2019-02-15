القوات الأمنية تفرق مظاهرة السوق العربي في الخرطوم وتعتقل العشرات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
فرقت القوات الأمنية السودانية مظاهرة دعا لها تجمع المهنيين السودانيين بالسوق العربي الخرطوم امس الخميس للمطالبة بتنحي الرئيس البشير.
وذكر شهود عيان أن القوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة في وسط الخرطوم، فيما اعتقلت عشرات من المشاركين في المظاهرة بينهم صحفيين. وقال شهود العيان أن القوات الأمنية اعتقلت الصحفية نضال عجيب ومحمد ابراهيم وآخرين.
وذكر المظاهرة استمرت في حالة كر وفر بين القوات الأمنية والمتظاهرين بوسط السوق العربي. وكانت القوات الأمنية قد انتشرت بكثافة في محيط السوق العربي.
وإنطلقت مظاهرات بعطبرة في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل حوالي (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.
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