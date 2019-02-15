مدرب المولودية: قادرون على انتزاع التأهل من السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عادل عمروش، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، أنّ رحلة الفريق إلى السودان كانت متعبة للغاية، قبل المواجهة المرتقبة أمام مضيفه المريخ، بعد غدٍ السبت، في إياب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأبدى عمروش، في تصريحات صحفية، سعادته بقرار السفر المبكر إلى الخرطوم، لأنه كان يدرك متاعب التنقل إلى السودان، خاصة أن الفريق ينتظر مهمة صعبة أمام المريخ، بالنظر إلى نتيجة الذهاب في تيزي وزو.

وأوضح مدرب المولودية، أنه سيعمل على تسيير المباراة بذكاء، وعدم الاستهانة بمستوى الفريق المضيف، الذي يمتاز بخبرة أفريقية كبيرة، ويقدم مردوداً قوياً على ملعبه.وأضاف: “حاولنا القيام بحصة استشفاء خفيفة، وكنت متخوفاً من الإصابات بسبب وضعية أرضية الميدان”.

واختتم عمروش تصريحاته، بالتأكيد على أن فريقه حط رحاله في السودان من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، مشددا على أن الفريق قادر على انتزاع نتيجة إيجابية إذا حافظ على المردود الذي قدمه أمام شبيبة القبائل، في مباراة الجولة الـ21 من الدوري.وكان المولودية، سقط في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام المريخ السوداني، في المباراة التي جرت على ملعب 5 جويلية، الجمعة الماضي، إلا أنه يدرك أن تحقيق الفوز لن يكون عصيا على تشكيلة عمروش التي حسمت بطاقة التأهل إلى تلك المرحلة بالفوز على النصر السعودي، ذهابا وإيابا بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين