بالصورة .. “انبراش” قروبات نسائية بطبيب الاحتجاجات.. (جندي البلد لاب كوت وسماعة وغمازة)!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثارت صورة دكتور يقف مع بعض الكوادر الطبية الذين نظموا وقفه احتجاجية يطالبون بالحرية لدكتور. أشرف وداعة وجميع المعتقلين، إعجاباً واسعاً بوسائل التواصل الاجتماعي وتناقلتها القروبات النسائية بتعليقات ساخرة.

وبحسب متابعات كوش نيوز فقد ظهر الطبيب الذي اشتهر داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالوسيم (أبو غمازة) بكامل أناقته يقف مع الأطباء الذين يطالبون بحرية د. أشرف أمام مستشفى إبراهيم مالك.

ومن ضمن التعليقات الساخرة تعليق من إحدى “المنبرشات” قالت: (جندي البلد سماعة وعندو غمازة). وأخريات يسألن من مكان عمله وقالوا: (دا شغال وين عشان نمشي نتعالج عنده ..الولد حالته صاري لو ابتسم كان عملنا شنو).

وبحسب متابعات كوش نيوز اعتقلت السلطات تيم الإسعاف الميداني الذي يتبع لمستشفى إبراهيم مالك أثناء تغطيتهم كفرق طوارئ طبية لمظاهرات منطقة بري وأطلق سراح بعضهم بعد ساعات من الاحتجاز.