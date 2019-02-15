السلطات توقف أخطر زعيم مافيا لتهريب البشر بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوقفت السلطات أخطر زعيم مافيا يمول عمليات تهريب واتجار البشر في الأقليم في حي راقٍ شرقي الخرطوم. وتمكّنت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر في المباحث من توقيف الزعيم”أجنبي” التابع لدولة أفريقية مجاورة. وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” إن الزعيم يموّل جميع سماسرة الاتجار بالبشر والخطف من دول القرن الأفريقي إلى أوروبا. وأفادت الصحيفة أن معلومات أكدّت ضلوع المتهم في كل عمليات وتحركات تجارة البشر بالأقليم.

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