تجسيد للفشل الأمريكي والسقوط العربي.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تخبط بالاجندة وتمثيل اوروبي ضعيف إضافة إلى مقاطعة روسيا والصين وتركيا كل هذه الأسباب جعلت العنوان لمؤتمر وارسو يتحول من التحشيد ضد إيران والدعوة الى تشكيل جبهة عالمية قوية ضدها الى بحث النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط ونقل علاقة بعض العرب وإسرائيل من التطبيع الى التحالف، وقد فشل مؤتمر وارسو في تحقيق ما خططت له امريكا بالتركيز على شيطنة إيران باعتبارها العدو الأول للسلام الدولي ، وهذه النتيجة تجعل وصف وزير الخارجية الإيراني للمؤتمر الذي ولد ميتا بأنه وصف دقيق ، ويبين هذا الأمر حجم المأزق الأمريكي الكبير الذي وقعت فيه القوة الكبرى في العالم ، ويتضح من هذا الأمر مدى التخبط الذي تعيشه الإدارة الأمريكية وهي تحاول الهروب من المشاكل التي تواجه الرئيس ترامب في الداخل الامريكي الى صناعة نجاحات خارجية يتم استثمارها في الانتخابات القادمة .

الحديث السابق عن تشكيل ناتو عربي لمواجهة امريكا لم يتكلل بالنجاح إذ أن الرفض الواضح لمصر والمغرب كقوى عربية مؤثرة في العالم العربي واعتذار لبنان وفلسطين عن المشاركة في المؤتمر جعل من هذه الفكرة لا تعدو أن تكون امنيات اكثر من كونها فعلا مؤثرا على الأرض.

غياب منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وآخرون وازنون في المجتمع الدولي وعلى رأسهم الصين وروسيا وتركيا مع تمثيل ضعيف لكثير من البلدان التي اكتفت بسفرائها في بولندا كممثلين لها إذ لم يشترك فى المؤتمر اي وزير خارجية اوروبي باستثناء بريطانيا وبولندا بالطبع باعتبارها مستضيفة للقاء وهذه المشاركة الأوروبية الضعيفة جعلت الرهان الأمريكي على توحيد الموقف العالمي ضد إيران ليس إلا سرابا وقد ظهر الغضب الأمريكي بوضوح من أوروبا ففي حديث نائب الرئيس ترامب الذي قال إن حلفاءنا الأوروبيين بكل أسف يسهمون في أضعاف عقوباتنا على إيران بل إنهم بانشاء الآلية المالية الجديدة يعملون على تقوية إيران ومساعدتها في مواجهة العقوبات الأمريكية كما قال المسؤول الأمريكي ، وبحسب الاخبار فان وسائل الإعلام الإسرائيلية في تعليقها على مؤتمر وارسو قالت إن المؤتمر فشل بشكل واضح ، وقالت في الوقت الذي لم ينجح فيه المجتمعون في وارسو في ما أرادوه واعلنوا عنه فإن حلف المنتصرين كان يجتمع في سوتشي .

قمة وارسو بحضور نتنياهو ومشاركة رسمية كبيرة من بعض الدول الخليجية تكون هي المحطة التي منها يتم تدشين صفقة القرن والنقاش عن تأمين الدعم المالي والسياسي لمشروع الإدارة الأمريكية وباشراف كوشنير وتنسيق مباشر مع نتنياهو لينطلق الجميع وتحت اسم المجتمع الدولي الى تصفية القضية الفلسطينية وتضييع حقوق الشعب الفلسطيني وبكل أسف فإن هذا يتم بتواطؤ خليجي وبأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي .فضيحة كبرى هذه التي شهدتها وارسو تمثلت في هرولة بعض وزراء الخارجية العرب الى التقرب من نتنياهو وخرجت امريكا من مؤتمر وارسو بهذه النتيجة وهي ان المرحلة الان قد تجاوزت التطبيع الى التحالف بين بعض العرب وإسرائيل ، وبكل أسف قبل بعض العرب أن يكونوا الممول لحرب على إيران يخطط لها الأمريكي ويقودها المجرم نتنياهو والان هناك تنسيق كامل بين هؤلاء الاعراب ونتنياهو حتي ان وزراء خارجية كاليمني والبحريني والعماني أبدوا فرحا ظاهرا بمصافحتهم المجرم الذي تلطخت ايديه بدماء الأبرياء في فلسطين ولبنان.

انه بحق زمن الفشل الأمريكي الذي تجسد واضحا في ملفات كثيرة وأبرزها الموقف من إيران وهو نفسه زمن السقوط العربي .