شهاب محمد - الخرطوم - الدولار الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الجمعة 15\02\2019م (وقت نشر الخبر ) سعر صرف الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي68.50 جنيهالريال السعودي17.90 جنيهاًالدرهم الاماراتي20.30جنيهااليورو76.10 جنيهالجنيه الاسترليني86 جنيهالجنية المصري3.90 جنيهالريال القطري18.40 جنيه.

كانت هذه تفاصيل خبر أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الجمعة الموافق15فبراير2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.