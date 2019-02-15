منظمة إنسانية: أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنويا بسبب الحروب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ورد في تقرير نشرته منظمة “أنقذوا الأطفال” save the children، أن أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنويا بسبب الحروب والنزاعات المسلحة في العالم.

وأشير في التقرير المنشور على هامش مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ، إلى أن ما لا يقل عن 550 ألف رضيع قتلوا في الفترة بين عامي 2013 و2017 في الدول العشر الأكثر تضررا من الحروب، وذلك بسبب الجوع أو قلة النظافة أو الافتقار للرعاية الصحية أو الحرمان من المعونة.

وأوضح التقرير أنه إذا أضيف إلى هؤلاء الرضع، الأطفال دون الخمس سنوات والذين توفوا خلال هذه الفترة، فإن عدد قتلى الأطفال سيرتفع إلى 870 ألفا وهي حصيلة رجحت المنظمة أن تكون في الواقع أكبر من ذلك بكثير.

ونقل التقرير عن هيلي ثورنينغ-شميت المسؤولة في المنظمة قولها: يوميا هناك أطفال يتعرضون لهجمات الجماعات المسلحة والقوات العسكرية التي لا تحترم القوانين والمعاهدات الدولية.

واعتبرت ثورنينغ-شميت في التقرير أنه “عندما تنتهك قوانين الحرب، يجب على المجتمع الدولي أن يكون واضحا عبر التذكير بأن هذا الأمر لا يمكن التسامح معه وبأنّ مرتكبي هذه الأعمال يجب أن يحاسبوا”.

ولفت التقرير إلى أن حوالي 420 مليون طفل، أي 18% من أطفال العالم، كانوا عام 2017 يعيشون في مناطق متضررة من النزاعات، وذلك بزيادة 30 مليون طفل عن عام 2016.

والدول العشر التي أوردها التقرير ويتعرض فيها الأطفال للقتل جراء النزاعات والحروب، هي أفغانستان واليمن وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية وسوريا والعراق ومالي ونيجيريا والصومال.

روسيا اليوم