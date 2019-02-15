تعرفة جديدة للمواصلات بالخرطوم

وضعت وزارة البني التحتية والمواصلات بالخرطوم التعرفة الجديدة للمواصلات منضدة مجلس وزارء حكومة الولاية لاجازتها واعلن وزير البني التحتية خالد محمد خير عن وصول اول شحنة من البصات في 23من الشهر الجاري لحل ازمة المواصلات وقال بقينا زي الكضابين بخصوص البصات القادمة من خارج السودان وجزم بان اول شحنة من البصات دخلت للبحر قبل يومين وهي في طريقها للبلاد.

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