الحكومة تتهم المحتجين بتعريض أمن البلاد للخطر

بخلاف ما أبدته الحكومة السودانية من تودد للمحتجين قبل يومين على لسان وزير الداخلية، جاء الاتهام الأخير على لسان وزير الإعلام بالإنابة، مأمون حسن، للمحتجين بالدعوة لتعريض أمن البلاد للخطر، والعنف والإرهاب السياسي والفكري، والتغيير بالقوة، مهدداً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وجاء تحذير الحكومة بعد إعلان منظمي الاحتجاجات تصميمهم على مواصلة تحركاتهم للإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واستبعادهم الحوار.