وفاة شرطي سوداني متأثراً بجراحه في إحتجاجات “الصحافة”

في تطور خطير لإحتجاجات السودان، أعلن المكتب الصحفي للشرطة السودانية، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن وفاة الشرطي نجم الدين محمد علي “يوم امس” بمستشفي الشرطة، متاثرا بجراح تعرض لها مساء امس باحتجاجات الصحافة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
واحتسبت الشرطة السودانية فقيدها، بالدعاء له بالمغفرة والرحمة، ولآله الصبر والسلوان.
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