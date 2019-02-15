الخرطوم: باج نيوز قررت شرطة مرور ولاية الخرطوم إغلاق شارع الحرية اعتبارًا من غد بغرض عمليات صيانة وتخطيط وتجديد السفلتة والعلامات الأرضية. وبحسب صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الجمعة” فإن شرطة المرور دعت سائقي المركبات العامة والخاصة سلك الطرق البديلة لشارع الحرية. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر آخر لحظة: إغلاق شارع الحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.